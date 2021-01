獨, 영국·남아공발 변이 확산국 여행객에 내달 입국금지 조치

[아시아경제 정현진 기자] 독일이 30일(현지시간)부터 영국, 남아프리카공화국 등 코로나19 변이 바이러스가 확산한 국가들로부터의 입국을 금지했다.

도이치벨레 등에 따르면 독일은 다음달 17일까지 영국, 아일랜드, 포르투갈, 브라질, 남아프리카공화국, 아프리카 레소토, 에스와티니 등에서 출발하는 항공기, 버스, 철도, 선박 등을 이용한 독일 입국을 막는다.

독일 정부는 전날 이같은 조치를 발표하면서 변이 바이러스가 확산하지 않도록 강력한 조치를 취하게 됐다고 설명했다. 다만 독일 거주자나 의료 등 필수 부문 종사자, 환승하거나 상품을 배송하는 경우는 예외가 인정된다.

영국에서 처음 발견된 변이 코로나19 바이러스는 전파력이 기존 바이러스보다 70%까지 강한 것으로 알려져 있으며 세계 70여개국으로 확산한 상태다. 남아공발 변이 바이러스도 31개국에서 확인됐다.

앞서 벨기에, 노르웨이, 핀란드 등도 변이 바이러스 확산에 대한 우려로 국경 통제를 강화했다.

