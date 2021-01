정의당, 30일 전국위 개최 "모든 것 열어놓고 논의"

[아시아경제 오주연 기자] 당대표 성추행 사건 수습에 나선 정의당이 30일 최고의사결정기구인 전국위원회를 열고, 모든 것을 열어놓고 논의하겠다고 밝혔다.

이날 강은미 원내대표는 전국위 모두발언에서 "국민들이 이번 사건으로 얼마나 큰 충격과 실망 속에서 지켜보고 계실지 가늠하기조차 어렵다"고 운을 떼며 "당의 운명이 백척간두에 서있는 비상한 상황인 만큼 모든 것을 열어놓고 논의하겠다"고 말했다.

김종철 전 대표의 사퇴 이후 당 대표 직무대행을 맡았던 김윤기 부대표도 전일 사퇴하면서 정의당 대표직은 현재 공석이다.

이날 회의에서는 지도부 거취와 4월 재보궐선거 공천 여부 등이 중점으로 다뤄진다.

당초 당 안팎에서는 지보두 총사퇴 가능성도 제기됐다. 또한 이번 재보궐 선거가 성비위로 치러지는만큼 정의당의 부담도 커져 이번 전국위원회 결정이 주목된다.

강 원내대표는 이날 "정의당은 이번 사건에 대해 무한책임의 자세로 임할 것"이라면서 "국민들이 '그만하면 됐다'고 하실 때까지 국민의 뜻을 추상같이 받들고, 분골쇄신의 자세로 깊이 성찰하겠다"고 말했다.

김 전 대표의 제명 결정에 대해서는 "사상 초유의 상황 속에서 고통스럽고 망연자실하고 계실 당원 여러분을 생각하면 입이 열 개라도 할 말을 찾을 수가 없다"며 "죄송하고 또 죄송하다"고 전했다.

이어 "정의당은 지난 일주일 간 이번 사건에 대한 당적 책임을 다하고, 사건 해결을 위해 총력을 기울여 왔다. 또한 2차 가해를 예방하기 위한 여러 조치들을 시행했다"면서 "오늘 전국위원회는 이번 사건 전반과 향후 당 수습방안 등을 논의할 것"이라고 말했다.

