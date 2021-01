[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 29일 하루 33명의 코로나19 확진자가 발생했다.

30일 광주시에 따르면 전날 기준 33명이 확진 판정을 받아 광주 1734~1766번으로 분류됐다.

광주안디옥교 관련 확진자는 전날에만 20명이 쏟아졌다. 누적 확진자는 71명으로 늘었다.

추가 감염자가 계속 나오고 있는 비인가 교육시설인 TCS에이스국제학교에서도 3명 확진돼, 누적 43명이 됐다.

이밖에 지역 간 감염 사례에 해당하는 전남 738번 관련 확진자 2명과 감염경로를 조사 중인 확진자 2명, 기존 확진자 관련 4명, 효정요양병원 선제적 검사서 확진된 1명 등이 전날 추가됐다.

미국에서 온 해외유입 사례도 1건 확인됐다.

광주에서는 이날부터 교회의 대변예배가 전면 금지되는 행정명령이 발동된다.

광주 지역 누적 확진자는 1766명으로 늘었다.

