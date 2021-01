강남역서 여성 뒤통수 때리고 달아난 20대 구속…"도망·증거 인멸 우려"

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남역 인근에서 일면식도 없는 여성들의 뒤통수를 가격하고 달아난 20대 남성이 구속됐다.

서울중앙지법 김태균 영장전담 부장판사는 29일 폭행 혐의를 받는 조모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 구속영장을 발부했다.

김 부장판사는 "범죄 혐의사실이 소명되고 사안이 중하며 수집된 증거와 재범의 위험성 등을 종합해 보면 도망하거나 증거를 인멸할 염려가 있다"고 발부 사유를 설명했다.

조씨는 이달 초부터 한 달가량 강남역 인근 길거리에서 30~40대 여성 4명에게 접근해 뒤통수를 손으로 때리고 도주한 혐의 등을 받고 있다. 그는 정신병력이 없고 범행 당시 술을 마신 상태도 아니었던 것으로 조사됐다.

신고를 접수한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석과 잠복근무 등을 통해 지난 27일 강남역 인근에서 조씨를 붙잡았다. 경찰은 조씨의 추가 범행 여부를 조사할 계획이다.

