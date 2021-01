새해 맞아 '부자 되는' 온라인 콘텐츠 뜬다

전국민 재테크 열풍에 관련 콘텐츠 인기 급상승

[아시아경제 김철현 기자] 새해를 맞아 부동산과 주식 등 재테크에 관심이 쏠리면서 관련 온라인 콘텐츠도 인기를 누리고 있다.

온라인 클래스 플랫폼 클래스101은 최근 부업·재테크 지식을 공유하는 '클래스101 머니'를 통해 수강생들의 니즈를 반영한 전문 재테크 강좌들을 선보이고 있다. 현재 이 카테고리 인기 1위를 차지하고 있는 클래스는 '스마트 스토어로 월 100만원 만들기'로, 구독자 120만 명 이상을 보유한 유튜버 '신사임당'이 직장인의 온라인 쇼핑몰 창업 및 운영 방법을 알려주며 호응을 얻고 있다. 이어 부동산과 미국 주식, 인공지능(AI)을 활용한 주식 투자 등 다양한 재테크 클래스들이 인기 상위권을 형성 중이다.

회사를 다니면서 부수입을 창출할 수 있는 강의에 대한 수요도 빠르게 늘고 있다. '취미로 돈 버는 디지털 파일 판매', '캐릭터로 이모티콘 연금 만들기' 등은 해당 분야에 처음 도전하는 이들도 시작할 수 있도록 체계적인 커리큘럼을 제공한다. 무엇보다 전문적인 강의를 하는 크리에이터와 직접 커뮤니케이션을 하며 수강할 수 있다는 점이 인기 요인으로 꼽힌다.

카카오TV에서 공개되는 '개미는 오늘도 뚠뚠'은 초저금리 시대를 맞아 떠오른 주식 투자를 현명하게 할 수 있도록 짚어주는 실전 주식 예능이다. 연예인들이 주식 투자를 하면서 겪는 현장의 모습을 있는 그대로 보여주며 정보와 웃음을 전달, 젊은 세대에게 높은 관심을 얻고 있다. 챕터1에서 재무재표 보는 법 등 주식 투자를 위해 꼭 필요한 기초 지식을 쌓았다면, 최근 방영되는 챕터2에서는 투자 전략을 알아보고 직접 체험하며 유익한 정보들을 전하고 있다. 주식 전문가가 멘토로 참여해 시장의 흐름을 읽는 방법과 체크해야할 점 등의 유용한 노하우를 전수한다.

유튜브 채널을 통한 재테크 관련 콘텐츠도 늘고있는 추세다. 인기 주식 유튜브 채널 '슈카월드'는 기업, 금융, 주식 등 다양한 경제 이슈를 전한다. 어렵게 느껴질 수도 있는 분야를 쉽게 풀어 설명해 주기 때문에 기초 지식이 없는 사람들도 흥미롭게 들을 수 있어 구독자 수가 100만 명을 훌쩍 넘을 정도로 인기가 높다. 또 다른 주식 유튜브 채널 '슈퍼개미 김정환'은 실제 7000만원으로 시작해 200억 주식을 만든 김정환씨가 시청자에게 도움이 될 만한 강의를 제공하는 채널이다. 주식에 대해 어디서부터 시작해야 할지 막막한 초보들에게 기초 정보부터 멘탈 관리 노하우까지 전해준다.

