'상온 노출 독감 백신' 논란…접종 후 이상반응 2천건·사망 110건

4개월간 사망 신고 총 110건…"백신에 대한 불안감 영향 미친 듯"

질병청, '인플루엔자 예방접종 후 이상반응 신고 사례 분석' 보고서



[아시아경제 이선애 기자] 지난해 인플루엔자(독감) 백신 유통 과정에서 '상온 노출' 문제가 불거져 논란인 가운데 독감 접종을 한 뒤 이상 반응을 신고했던 사례가 2000건에 달한 것으로 집계됐다. 사망 사례가 신고된 건수도 110건이나 달했다.

29일 질병관리청이 펴낸 '2020∼2021 절기 인플루엔자 예방접종 후 이상 반응 신고 사례 분석' 보고서에 따르면 지난해 말 기준으로 예방 접종 후 이상 반응을 신고한 건수는 2059건으로 조사됐다.

2017∼2018 절기 이상 반응 신고는 92건으로 100건에도 미치지 못했다. 이후 2018∼2019 절기, 2019∼2020절기에 각각 130건과 170건이었지만 지난해 하반기부터는 2000여건으로 치솟았다. 접종 10만건 당 신고 건수는 9.8건에 달했다.

신고된 이상반응 종류는 발열 345건(16.8%), 알레르기 반응 401건(19.5%), 접종 부위 통증 등 국소 이상 반응 242건(11.8%) 등이 많았다.

예방 접종으로 인한 중증 부작용 사례 중 하나인 '길랭-바레 증후군'을 비롯해 경련 등 신경계 이상 반응을 신고한 건수는 72건(3.5%)이었다.

연령대별로 보면 어르신이 995건(48.3%)으로 가장 많았고 어린이가 560건(27.2%)으로 뒤를 이었다.

이번 절기 약 4개월 동안 독감 예방 접종을 한 뒤 사망했다고 신고된 사례도 110건이나 됐다. 2019∼2020 절기(2건)와 비교하면 무려 55배로 늘었다.

보건당국은 "예방 접종 사업 초기에 발생했던 '상온 노출' 문제 등으로 백신에 대한 불안감이 영향을 미쳤을 것"이라고 진단했다.

실제로 사망자 110명이 신고된 시기는 상온 노출 문제가 불거졌던 지난해 10월 중순에서 11월 초반에 집중됐다.

지난해 9월부터 10월18일까지는 사망 신고 사례가 1건에 그쳤지만 10월19∼25일 일주일 동안에는 60건이나 속출했다. 이후 24건, 13건, 7건 등으로 서서히 줄긴 했으나 꾸준히 이어졌다.

신고된 사망자 가운데 70대 이상이 89건으로, 전체 사망 사례의 80.9%에 달했다.

질병청은 "사망 신고 사례에 대한 피해조사반 신속 대응 회의를 20차례에 걸쳐 개최하고 관련 내용을 심의한 결과, 110건 모두 사망과 예방접종과의 인과성은 인정되지 않았다"고 밝혔다.

65세 이상 고령층의 사망률을 고려했을 때도 특이점은 크지 않았다고 질병청은 분석했다.

2015∼2016절기부터 2019∼2020절기까지 65세 이상 연령군의 사망률을 파악한 결과, 국가인플루엔자 예방접종사업 기간에는 하루 평균 594명(530명∼650명)이 사망한 것으로 파악됐다.

특히 접종을 아예 하지 않은 미접종군의 사망률은 접종군에 비해 6.2∼8.5배 높게 나타났다.

질병청은 "독감 백신의 냉장 유통(콜드체인·cold chain) 유지 논란 등으로 백신의 안전성에 대한 불신과 과대한 불안으로 접종 기피 현상이 발생했으며, 예년과 비교해 이상 반응 신고·보고 사례가 현저히 급증했다"고 설명했다.

질병청은 이번 경험을 토대로 예방 접종에 있어 무엇보다 안전성에 대한 신뢰 제고가 필요하다고 봤다.

마지막으로 질병청은 "코로나19 극복을 위해 전 국민 무료접종을 앞두고 있다"며 "국민 70% 이상의 높은 접종률로 '집단 면역'을 달성할 수 있도록 만반의 사전 준비를 해야겠다"고 강조했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr