룽투코리아 “란투게임즈가 개발 '테라 클래식' 일본 정식 출시”

[아시아경제 유현석 기자] 모바일 게임 전문 퍼블리셔 룽투코리아 룽투코리아 060240 | 코스닥 증권정보 현재가 4,940 전일대비 150 등락률 -2.95% 거래량 1,608,938 전일가 5,090 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 《시선집중》 "느긋하게 바라보다 후회할걸요?" 빨리 잡아야하는 종목들룽투코리아, 역대 최대 게임 라인업 공개… 올해 신작 게임 6종 출시 예정룽투코리아 ‘원스토어 굿파트너 2020’에 선정 close 는 자회사 란투게임즈가 개발한 ‘테라 클래식(영어표기: TERA CLASSIC)’이 일본 시장에서 정식 출시됐다고 29일 밝혔다. 테라 클래식의 퍼블리싱은 한국 그라비티(GV) 자회사인 그라비티 게임 어라이즈(GRAVITY GAME ARISE: GGA)가 담당한다.

지난해 8월 국내에서 정식 출시돼 서비스되고 있는 테라 클래식은 PC 온라인 게임 ‘테라’를 원작으로 한 모바일 MMORPG다. 란투게임즈가 3년여간 개발을 진행했고 국내에서는 카카오게임즈가 서비스를 진행하고 있다.

테라 클래식은 국내 출시 후 구글 플레이스토어 최고 매출 순위 6위에 오른 바 있고 현재도 꾸준한 인기몰이 중이다.

테라 클래식은 뛰어난 그래픽과 방대한 전장, 긴장감 넘치는 전투 액션과 전략적 협력 플레이가 장점인 게임이다. MMORPG의 필수 콘텐츠인 PvP, 길드, PvE, 던전 등 다양한 게임 요소를 즐길 수 있고 최대 25명 대 25명이 진행하는 ‘천공의 결전장’이라는 대항전도 플레이가 가능하다.

일본 퍼블리싱을 담당하는 그라비티 게임 어라이즈(GGA)는 지난해 11월 테라 클래식의 CBT(비공개테스트)를 진행한 바 있고 사전 예약 이벤트를 통해 다수의 참가자들을 모집한 것으로 알려졌다.

란투게임즈 회사 관계자는 "테라 클래식이 일본에서 국내를 뛰어넘는 흥행을 거둘 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로 테라 클래식을 중국, 동남아, 북미, 유럽 등 글로벌 시장에 추가적으로 출시할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr