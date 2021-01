[아시아경제 박종일 기자]오승록 노원구청장은 29일 오후 1시30분 구청장실에서 열린 강원도민회 2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금 전달식에 참석했다.

강원도민회는 어려운 이웃들에게 도움이 되길 바란다며 회원들이 모은 성금 327만원을 전달했다.

전달식은 오승록 구청장과 최양현 회장, 김연옥 총무, 조남영 총무, 한성호 고문 등이 참석한 가운데 성금 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “좋은 일에 늘 앞장서서 도움을 주셔서 감사하다”며 “따뜻한 마음이 전해질 수 있도록 소중한 곳에 쓰일 수 있도록 하겠다”며 고마움을 전했다.

