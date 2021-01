더불어민주당 서울시장 보궐선거 경선후보인 박영선 전 중기벤처기업부 장관이 29일 서울 종로구 전국 특산물 지역상생 거점공간인 상생상회에서 시장바구니를 들고 농산물을 구매하며 업체 관계자와 이야기를 나누고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.