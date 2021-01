외국인·기관 매도세에 코스피·코스닥 하락전환

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 순매도세가 커지면서 코스피와 코스닥지수가 하락전환했다.

29일 오전 10시 2분 코스피는 전 거래일대비 0.75%(22.96포인트) 내린 3046.09를 가리키고 있다. 이날 장 초반 개인들의 순매수세에 1%대 오름세를 보였던 지수는 외국인과 기관의 매도세가 커지면서 하락전환했다. 현재 외국인과 기관은 코스피시장에서 각각 3204억원, 1968억원어치 주식을 팔았다. 개인은 5221억원어치 주식을 사들이며 지수 하락을 방어하고 있다.

시가총액 상위종목을 보면 SK하이닉스(2.03%), LG화학(1.6%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 335,000 전일대비 500 등락률 +0.15% 거래량 322,280 전일가 334,500 2021.01.29 10:39 장중(20분지연) 관련기사 개인 1.9兆 순매수에도…3000대로 내려앉은 코스피출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로美 FDA 긴급승인! 뛰어난 예방효과! 지금 잡아야 오릅니다. close (0.15%) 상승했다. 반대로 삼성전자(-0.12%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 826,000 전일대비 12,000 등락률 -1.43% 거래량 64,163 전일가 838,000 2021.01.29 10:40 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥지수 오름세개인 1.9兆 순매수에도…3000대로 내려앉은 코스피낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대 close (-2.03%), 삼성SDI(-1.89%) 등도 하락했다.

같은시각 코스닥지수는 0.77%(7.40포인트) 하락한 953.83을 가리키고 있다. 이날 지수는 장 초반 1% 상승한 970선까지 올랐지만 이내 하락전환했다. 현재 외국인과 기관은 각각 430억원, 431억원어치 주식을 순매도했다. 개인은 1075억원어치 주식을 사들였다. 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 149,500 전일대비 300 등락률 +0.20% 거래량 481,336 전일가 149,200 2021.01.29 10:40 장중(20분지연) 관련기사 개인 1.9兆 순매수에도…3000대로 내려앉은 코스피출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로美 FDA 긴급승인! 뛰어난 예방효과! 지금 잡아야 오릅니다. close (0.6%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 91,400 전일대비 2,300 등락률 +2.58% 거래량 475,109 전일가 89,100 2021.01.29 10:39 장중(20분지연) 관련기사 출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감 close (2.36%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 173,600 전일대비 4,600 등락률 +2.72% 거래량 284,005 전일가 169,000 2021.01.29 10:39 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥지수 오름세출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대 close (2.78%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 143,300 전일대비 2,200 등락률 +1.56% 거래량 68,750 전일가 141,100 2021.01.29 10:39 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥지수 오름세개인 1.9兆 순매수에도…3000대로 내려앉은 코스피출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로 close (1.70%)는 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr