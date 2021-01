속보[아시아경제 문채석 기자] 통계청, 2020년 12월 산업활동동향 발표.

-지난해 12월 전산업생산 전월 대비 0.5% 증가.

-지난해 12월 소매판매 전월 대비 0.2% 증가.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr