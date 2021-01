롭스, 롯데제과 캐릭터 '말랑이'와 협업…고객 이벤트

29일부터 7일간 3만5000원 이상 구매 고객 대상 말랑이 세안밴드 증정

'내가 그린 말랑이' SNS 공유 이벤트…추첨 통해 말랑이 굿즈·말랑카우 증정



[아시아경제 김유리 기자] 롯데 헬스앤뷰티스토어 롭스(LOHB's)는 신축년 '흰 소의 해'를 맞아 29일부터 2월4일까지 롯데제과의 소프트캔디 말랑카우 캐릭터 '말랑이'와 협업 행사를 진행한다.

롭스는 이번 행사가 '집콕'으로 무료함을 느끼는 고객들에게 캐릭터 상품으로 즐거움을 주기 위해 기획됐다고 말했다. 하얀 얼룩 송아지 '말랑이'는 '흰소의 해'와 잘 어울리는 캐릭터다.

롭스는 최근 코로나19로 집에 머무는 시간이 늘어나며 생활 용품에 대한 고객 관심이 높아진 점에 착안, 필수 생활 용품 중 하나인 세안제와 관련된 콜라보 제품을 기획했다. 실제로 최근 두달 간(11월28일~1월27일) 롭스 온라인몰의 생활 용품 매출이 전년 대비 29% 증가한 것으로 나타났다. 세안제와 함께 사용하기 좋은 세안밴드에 말랑이 캐릭터를 활용해 선보이는 '말랑이 세안 밴드'는 29일부터 7일간 롭스에서 3만5000원 이상 구매하는 L.POINT 회원을 대상으로 증정된다.

같은 기간 동안 인스타그램 공식계정을 통해 '내가 그린 말랑이' 이벤트도 진행한다. 말랑이 캐릭터를 그려 '#내가그린말랑이' 해시태그와 롭스 계정을 태그해 인스타그램에 공유하는 이들을 대상으로 총 10명을 추첨해 말랑이 세안밴드와 말랑카우 소프트캔디를 증정한다.

한편 롭스는 29일부터 한달 간 집콕 생활의 편안함과 활기를 더할 다양한 생활용품을 할인하는 행사를 진행한다. '바디럽 마약베개'를 46% 할인된 1만9900원에, '셀러버 트리플 블랙 퍼퓸샴푸'를 31% 할인된 8900원에, '쿤달 퓨어 바디로션'을 10% 할인된 8900원에 판매한다.

롭스 장희선 마케팅팀장은 "신축년 소의 해를 맞아 롯데제과 말랑이와의 특별한 협업 행사를 준비했다"며 "귀엽고 실용성 있는 롭스 말랑이 세안밴드와 함께 소소한 행복을 누리시길 바란다"고 전했다.

롭스×말랑이 협업 행사는 전국 롭스 매장과 공식 온라인몰에서 만날 수 있다.

