머스크의 분노 "공매도는 사기다"

게임스톱 주식 거래 중단 조치 비판

공매도 피해 경험 공유하는 듯

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 공매도와 일부 증권사들의 게임스톱 주식 매매 조치에 대해 연쇄적인 비판에 나섰다.

머스크는 28일(현지시간) 게임스톱 주식 거래를 중단시킨 주식거래 앱 로빈후드의 조치를 비판한 알렉산드리아 오카시오?코르테즈 의원의 트윗에 '물론'(absloutley)이라고 답글을 달았다.

그는 이후 본격적인 공매도 비판을 시작했다. 머스크 CEO는 "공매도 옹호자들이 오고 있다. 그들은 존중할 필요가 없다. 더 작아져라"라고 주장했다.

머스크 CEO는 또 "집이 없으면 팔 수 없다. 차가 없어도 팔 수 없다. 주식은 없어도 팔 수 있다. 공매도는 사기다"라고 강조했다.

머스크 CEO는 앞서도 게임스톱 주식 매수 의견이 공유되던 인터넷 커뮤니티 레딧의 '월스트리트베츠'를 리트윗하며 '게임스통크'(gamestonk)라고 적어 개인 투자자들을 응원한 바 있다.

머스크 CEO는 이번 게임스톱 문제를 자신이 겪었던 공매도의 부작용을 알리는 데 적극적으로 나서는 모양새다.

테슬라는 증시 상장 이후 지속해서 공매도 세력의 공격을 경험했다. 지난해 테슬라 주가가 700%나 급등하면서 공매도 세력들이 입은 손실은 지난해 11월까지만 350억달러(38조원)에 달한 것으로 추정됐다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr