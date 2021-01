LG하우시스 작년 영업이익 710억원…전년 대비 3.2％↑

[아시아경제 황윤주 기자] LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 3,600 등락률 -4.30% 거래량 185,964 전일가 83,700 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 LG하우시스 지난해 영업익 710억원…전년比 3.2%↑LG하우시스, 자동차 소재 및 산업용 필름 매각LG하우시스, 현대비앤지스틸에 자동차소재·필름사업 매각 close 는 작년 연결 기준 영업이익이 710억원으로 전년 대비 3.2% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 매출은 3조380억원으로 전년 대비 4.7% 감소했으며 당기순손실은 795억원으로 적자전환했다.

사업부문별로는 건축자재 부문이 매출 2조1673억원, 영업이익 1152억원을 기록했다. 전년 대비 매출은 0.7% 감소했지만, 영업이익은 26.9% 증가했다.

반면 LG하우시스가 매각을 추진하고 있는 자동차 소재부품·산업용필름 부문은 매출 8585억원, 영업손실 453억원을 기록했다. 자동차 소재부품·산업용필름 사업의 영업손실은 2019년(적자 218억원)의 2배 이상으로 늘었다.

LG하우시스는 지난해 실적에 대해 "코로나19 장기화로 글로벌 시장이 침체했고, 국내 완성차 생산 감소로 자동차부품 매출이 줄어 전체 매출이 전년 대비 감소했다"고 설명했다.

4분기 매출은 8234억원, 영업이익은 89억원으로 집계됐다.

LG하우시스는 "올해는 B2C 중심 인테리어 사업을 집중적으로 육성하고, 고부가 건장재 제품 판매 확대와 유통채널 혁신 등을 통해 시장을 선도하고 수익성을 개선하겠다"고 밝혔다.

한편, LG하우시스는 보통주 주당 300원, 우선주 주당 350원의 현금배당을 결정했다고 공시했다. 시가배당률은 보통주 0.3%, 우선주 1.1%이고, 배당기준일은 2020년 12월 31일이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr