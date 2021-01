"부끄럽다" 총리 질책에 SK이노베이션 "국민께 송구, 원만 해결 노력"

[아시아경제 김혜원 기자] 국내 전기차 배터리 기업 간 국내외에서 송사가 불거진 것과 관련해 정세균 국무총리가 '빨리 해결하길 바란다'는 메시지를 내놓은 데 대해 SK이노베이션이 국민들께 송구한 마음을 전했다.

지동섭 SK이노베이션 배터리 사업 대표는 28일 '배터리 소송 관련 국무총리 우려에 대해 말씀드립니다' 제하의 입장문을 내고 "지금까지의 모든 소송 과정에 성실하게 임해 왔음에도 불구하고, 원만하게 해결을 하지 못해 국민들께 매우 송구한 마음"이라고 밝혔다.

지 대표는 " SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 4,500 등락률 -1.60% 거래량 1,169,805 전일가 281,000 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션, 이시간 주가 -2.31%.... 최근 5일 개인 36만 2749주 순매수[컨콜] LG에너지솔루션 "ITC가 2월 10일 조기패소 인용하면 배상액 클 것"현대차,LG화학부터 네이버까지…주도주 실적시즌 본격 개막 close 은 배터리 산업이 저희 회사의 성장을 견인하는 것은 물론이고, 제2 반도체로 국가 경제 및 관련 산업 생태계 발전에 크게 기여할 수 있다고 판단해 집중 육성하고 있다"면서 "그런 중에 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 938,000 전일대비 10,000 등락률 +1.08% 거래량 622,418 전일가 928,000 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 개인 1.9兆 순매수에도…3000대로 내려앉은 코스피출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로4분기 '깜짝 실적'…개미군단 '투심열기' 뜨겁다 close (현 LG에너지솔루션)에서 영업비밀 침해 소송을 제기해 왔고, 소송이 시작된 이후 3년차에 접어 들어가고 있다"고 설명했다.

지 대표는 이어 "오늘 국무총리께서 방송기자클럽 초청 생방송에서 배터리 소송에 대해 크게 우려를 표하신 것은 이 같은 국민적인 바람이라고 엄중히 받아 들이고 있다"면서 "이 같은 국민적인 우려와 바람을 잘 인식해 분쟁 상대방과의 협력적이고 건설적인 대화 노력을 통해 원만하게 해결될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 그러면서 "국민들께서 기대하시는대로 K배터리가 국가 경제와 산업 생태계 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

정 총리는 이날 방송기자클럽 토론회에서 "한국 대표 기업인 LG와 SK가 3년째 소송 중이며 비용은 수천억원에 달한다고 한다"면서 "두 회사가 싸우면 남 좋은 일만 시킨다"라고 지적했다. 또 "미국 정치권도 빨리 해결하라고 하는 등 부끄럽다"며 "두 회사 최고 책임자와 연락하면서 '부끄럽지 않냐, 국민에게 이렇게 걱정을 끼쳐도 되냐'며 빨리 해결하길 권했는데 아직 해결되지 않고 있다"면서 두 기업에 해결을 종용하는 메시지를 보냈다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr