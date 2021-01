현대카드, '3층 시스템' 전 회원 확대…"구독·선물 서비스 업그레이드"

2층 구독서비스에 덴탈팩·쉐이빙팩 추가

3층 선물서비스, 13만종 혜택 강화

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 카드 혜택 체계인 '3층 시스템'의 대상을 전 회원으로 확대하고, 각 층의 혜택을 개선했다고 28일 밝혔다.

3층 시스템은 고객들이 보다 효과적으로 카드를 활용할 수 있도록 한 현대카드만의 신개념 혜택 구조다. 보유한 카드의 기본 혜택이 탑재된 1층, 취향에 맞는 핵심 혜택을 합리적인 가격으로 정기 구독하는 2층, 매월 각 개인별 맞춤형 할인 서비스와 쿠폰을 선물로 받는 3층으로 이뤄져 있다.

현대카드는 지난해 2월부터 약 42만 명의 회원(18종 카드)을 대상으로 3층 시스템을 시범 운영해 긍정적인 반응을 확인한 뒤, 이를 전 카드(78종, 일부 제휴·체크카드 제외), 850만 회원을 대상으로 확대했다.

특히 3층 서비스 제공 대상을 전 회원으로 확대하며 2층 구독 서비스와 3층 선물 서비스를 한층 업그레이드 했다. 우선 구독서비스를 제공하는 2층에는 기존 쇼핑팩(국내쇼핑·해외직구), 플레이팩(여행·문화), 디지털팩(디지털 콘텐츠), 펫팩(반려견)에 최신 트렌드를 반영해 덴탈팩과 쉐이빙팩을 새롭게 추가했다.

덴탈팩은 생활용품 브랜드 유즈툴컴퍼니의 칫솔과 치약 패키지 상품을 50% 이상 저렴한 가격으로 정기 배송해주는 패키지다. 쉐이빙팩은 와이즐리의 프리미엄 쉐이빙 용품을 20% 이상 저렴한 가격에 정기 배송해준다. 이 외에도 현대카드는 전통주와 티(Tea) 패키지 등 다양한 구독 서비스를 2층에 탑재할 예정이다.

매월 다양한 영역의 맞춤형 혜택을 제공하는 3층 선물 서비스도 강화됐다. 현대카드는 회원들이 자주 이용하는 온라인쇼핑몰과 대형마트부터 동네 인기 맛집과 카페 등에 이르기까지 250여 개 브랜드에서 추출한 약 13만 종의 혜택을 마련했다. 자체 데이터 사이언스 역량으로 구축한 추천 알고리즘을 통해 각 회원 별로 최적화된 혜택을 제공한다. 매월 새롭게 추천되는 3층 선물은 월별 실적에 상관 없이 현대카드 애플리케이션(앱)에서 신청하기만 하면 모두 무료로 활용할 수 있으며 다른 기존 혜택들과 중복 사용도 가능하다.

현대카드는 3층 시스템 확대를 기념해 이벤트도 진행한다. 오는 2월 28일까지 2층 구독 패키지를 신청하는 회원들에게 최대 30% 할인 혜택 및 커피 쿠폰을 제공한다. 또 덴탈팩과 쉐이빙팩, 펫팩 신청 고객에게는 구독료 15% 할인을, 쇼핑팩과 플레이팩 신청자에게는 30% 할인 혜택과 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 준다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr