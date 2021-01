[아시아경제 김흥순 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 1,200 등락률 -4.98% 거래량 8,415,337 전일가 24,100 2021.01.27 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] LG디스플레이 "코로나 이후에도 OLED 가치 유효할 것"[컨콜] LG디스플레이 "LCD 수급 상황, 하반기 개선될 것"[컨콜] LG디스플레이 "1분기 상황 보고 광저우팹 생산량 확대 검토" close 는 27일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "2020년 설비투자액(CAPEX)은 2조원대로 전년 대비 축소됐다"며 "올해 CAPAX는 EBITDA 이내에서 집행할 계획"이라고 밝혔다.

