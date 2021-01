[아시아경제 지연진 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 928,000 전일대비 27,000 등락률 -2.83% 거래량 719,646 전일가 955,000 2021.01.27 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] LG화학 "2025년까지 양극재 생산 17만t으로 확대"[컨콜] LG에너지솔루션 "ITC가 2월 10일 조기패소 인용하면 배상액 클 것"[컨콜] LG에너지솔루션 "올해 배터리 연산 규모는 총 155GWh" close 은 지난해 매출액이 30조574억원으로 전년대비 9.9% 증가했다고 27일 밝혔다.

영업이익은 지난 4분기 흑자전환하면서 2조3531억원으로 전년대비 185.1% 늘었다. 당기순이익은 188.9% 증가한 1조864억원을 기록했다.

LG화학은 보통주 1주당 1만원을 현금배당한다.

