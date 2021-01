제주해경, 중국발 돌풍에 따른 선제적 예방 활동 강화

파고 최고 5m로 태풍에 준하는 예방활동

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주해양경찰서는 오는 28일 제주도 전 해상에 풍랑 특보가 발효됨에 따라 태풍에 준하는 선제적인 해양사고 예방 활동을 강화하기로 했다.

27일 제주해양경찰서에 따르면 중국 발해만 부근에서 동진하는 저기압의 영향으로 내일부터 기온이 떨어지면서 강한 돌풍이(최대풍속 20m /sec, 파고 2~5m) 불 것으로 예상된다.

제주해경은 원거리 조업 어선에 대해 안전해역 대피를 지시하고 낚시어선 등은 예비특보 단계부터 출항을 통제시키는 한편 방파제와 해안가 갯바위 등 연안안전 취약개소 순찰을 강화한다.

또한 갯바위 방문객과 낚시꾼 등 고립상황을 대비해 구조대 즉시 출동 태세를 유지한다고 밝혔다.

한편 조윤만 제주해경서장은 겨울철 기상특보가 수시로 바뀌고 기상 악화 시 해양사고가 지속해서 발생할 수 있는 점을 감안 모든 해양경찰관이 순찰 강화와 선제적인 사고예방 활동에 만전을 기하라고 지시하였다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr