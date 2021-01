[아시아경제 지연진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,610,000 전일대비 16,000 등락률 -0.98% 거래량 47,571 전일가 1,626,000 2021.01.27 14:15 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 한한령 해제 분위기 조성에 화장품주 '들썩'2월 신규시설 투자 종료로 경쟁력 높아질 종목 총정리 [클릭 e종목]"LG생활건강, 4분기 호실적 기대...영업익 전년比 8%↑" close 은 지난해 매출액이 전년대비 2.1% 늘어난 7조8445억원으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다.

영업이익은 1조2209억원으로 전년대비 3.8% 증가했고, 당기순이익은 3.2% 늘어난 8131억원을 기록했다.

이 회사는 주당 1만1000원을 현금배당한다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr