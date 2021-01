손정의, 창업 40년만에 소프트뱅크 회장에서 물러난다

'창업자 이사'로 남기로...신임 회장에 미야우치 현 사장

[아시아경제 김수환 기자] 소프트뱅크 회장 손정의가 회장직에서 물러난다. 지난 1981년 창업한지 꼭 40년 만이다. 지난해 우버와 위워크 등 손 회장이 투자한 벤처기업의 손실 악화에 책임을 지고 5G 이동통신 및 인공지능 등 첨단 기술 중심으로 사업을 재편하려는 의도가 있다는 분석이 나온다.

26일(현지시간) 블룸버그통신 등 외신은 손정의 회장이 회장직에서 물러나 '창업자 이사'로 남고 그를 대신해 미야우치 겐 현 사장 겸 최고경영자(CEO)가 회장직을 물려받는다고 보도했다. 또 미야카와 준이치 현 부사장이 사장 겸 CEO로 승진한다. 이 인사조치는 4월 1일부터 적용될 것으로 알려졌다.

소프트뱅크 측은 이날 배포한 보도자료를 통해 "후임 회장에 대한 인선 과정은 2년 전부터 시작됐다"며 "특히 미야카와 부사장의 첨단기술에 대한 전문성과 경영능력에 따른 성과가 인정되어 그를 사장으로 승진했다"고 밝혔다.

미야우치 사장은 지난 1984년 창업 초기에 소프트벵크에 입사해 회사가 소프트웨어 배급 회사에서 이동통신사로 변화하기까지 손 회장의 곁을 지켜왔다. 주식시장에 상장된 이후에는 국내 사업 전반을 총괄하는 역할을 맡기도 했으며 2015년에 사장으로 승진했고 최근 네이버의 일본 자회사 라인과의 합병 과정에도 관여한 것으로 알려졌다.

미야카와 부사장은 지난 2003년 소프트뱅크에 합류했으며 이동통신 사업과 관련해 기술적인 업무를 도맡아왔다. 그는 최근까지 소프트뱅크 그룹내 첨단기술 연구개발과 유관 업무를 책임지는 최고기술책임자(CTO)를 역임했다.

소프트뱅크는 현재 가입자수 기준 일본내 3위 이동통신사 사업자이며 통신 부문을 핵심사업으로 영위하고 있는 기업이다. 소프트뱅크는 2000년대 초고속 인터넷 보급 확대와 영국의 이동통신업체인 보다폰의 일본지사 인수 등을 통해 그룹을 키웠으며 아이폰 최초 출시 당시 일본내 독접 공급권을 따내기도 했다.

최근 손 회장은 소프트뱅크를 이동통신 기업에서 인공지능 등 기술 투자 전문 기업으로 사업 재편을 시도해왔다. 지난 2018년 그룹의 핵심 사업인 일본내 이동통신 사업부문을 자회사로 분리했으며 지난해까지 지분 매각을 통해 40%대까지 지분율을 낮췄다고 블룸버그통신은 전했다.

지난 2017년에는 손 회장 주도로 1000억달러(한화110조원)에 달하는 소프트뱅크 비전펀드를 설립해 전세계 주요 벤처기업들에 대한 막대한 투자를 단행하기도 했다. 그는 미국의 벤처기업뿐만 아니라 한국 기업에도 상당한 투자를 해왔다. 소프트뱅크 비전펀드는 현재 온라인 쇼핑몰 쿠팡의 지분 37%를 가진 최대주주이며 중고거래 앱 당근마켓, 모빌리티 기업 쏘카 등 수백여개의 스타트업에 투자한 것으로 알려졌다. 손 회장은 2019년 이재용 삼성전자 부회장, 이해진 네이버 창업자 등과 만나 한국에 대한 투자 전략을 논의하기도 했다.

지난해에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인해 손 회장이 투자한 벤처기업들의 적자가 눈덩이처럼 불어나면서 지난해 1분기 일본 기업 역사상 분기 최대 적자인 1조4381억엔(한화 15조원)의 적자를 기록했다. 이에 손 회장은 "무리한 벤처 투자가 실적 악화의 요인"이라며 투자 실패를 인정하고 벤처기업에 대한 신규 투자 규모를 대폭 줄인 바 있다.

한편 올해 들어 소프트뱅크의 주가는 4%가량 올랐으며 이날 손 회장의 사임 발표에도 주가에 유의미한 변화는 없었다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr