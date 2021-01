위니아딤채, 코로나19 백신용 '초저온 냉동고' 개발…"1분기 내 출시"

화이자·모더나 등 국내 도입 모든 백신 저장 가능

[아시아경제 김흥순 기자] 대유위니아그룹의 가전계열사인 위니아딤채가 국내에 도입될 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 보관할 초저온 냉동고를 개발했다. 이르면 올해 3월 이전 시장에 출시할 예정이다.

위니아딤채는 27일 "계열사 대유플러스와 코로나19 백신을 안전하게 보관할 수 있는 초저온 냉동고를 개발하는데 성공해 규격인증 중"이라며 "올해 1분기 내 출시를 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

코로나19 백신 냉동고의 명칭은 '메디박스'다. 위니아딤채는 이 상표를 특허청에 출원하고 관련 기술특허 3건도 출원 중이라고 설명했다. 김치냉장고를 생산하는 대유플러스에서는 식약처에 의료기기 제조허가를 추진 중이다.

메디박스는 용량 90L, 무게 65㎏짜리 소형 초저온 냉동고로 백신을 이송하기가 수월하다. 냉동고 1대당 저장할 수 있는 코로나19 백신은 약 1만8000명분이다.

영하 80도부터 영상 10도까지 온도 설정이 가능해 영하 70~80도 초저온 상태로 보관이 필요한 영국 화이자, 미국 모더나 백신뿐 아니라 상온 저장용까지국내 접종이 예정된 모든 백신을 맞춤 저장할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

백신마다 다른 보관온도를 선택할 수 있는 메뉴도 내장했다. 또 인버터 압축기를 사용해 별도의 배터리팩을 이용하면 1~2시간 동안 초저온 상태로 유통과 보관이 가능하고, 온도기록 저장장치가 냉동고에 내장돼 유통 중 온도변화를 실시간 모니터링 할 수 있다.

위니아딤채 관계자는 "위니아 초저온 냉동고가 중대형 초저온 냉동고보다 크기와 무게가 작아 보건소와 동네 병·의원 등 접종 최종기관까지 백신을 안전하고 손쉽게 전달할 것"이라며 "백신 냉동고를 시작으로 관련 계열사와 의료기기 시장에 진출할 것"이라고 밝혔다.

