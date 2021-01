경주시, 코로나19 '예방접종센터' 실내체육관 지정

접종센터와 이동거리가 먼 일부 읍·면 외곽지의 경우 지역 의원에 위탁 접종

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 정부가 올해 11월까지 코로나19 백신 접종을 끝내고 집단면역을 형성하겠다고 밝힌 가운데, 경북 경주시도 접종 준비에 속도를 내고 있다.

주낙영 시장은 26일 국·소·본부장회의를 열고 보건소로부터 전 시민 대상 순차 무료 예방 접종 계획에 대해 보고를 받는 한편, 관련 사항에 대해 집중 논의했다.

주 시장은 "접종센터로 지정될 경주실내체육관의 접종 전·후 대기시설의 동선을 재점검하고, 대규모 주차시설이 필요한 만큼 주변 공간 확보에 만전을 기해 줄 것"을 당부하고 "읍·면 외곽지 주민들의 접근성을 고려해 철저한 이송 계획을 세워 달라"고 주문했다.

보건소는 정부가 초저온 냉동보관이 필요한 화이자·모더나 백신을 지역 접종센터에 우선 배분한다는 계획에 따라 초저온 냉동고 확보에 주력하고 있다.

보다 원활한 접종 대상자 이송을 위해 읍·면별 접종대상자를 파악하고, 읍·면사무소를 통해 예약 접수를 받기로 기본 계획을 세웠다. 대규모 이동이 필요한 만큼, 지역 전세버스 업체와 MOU를 통해 긴밀한 협의를 한다는 방침이다.

특히 보건소는 종합자원봉사센터, 이통장연합회, 자율방범대, 청년연합회, JC 등으로 구성된 예방접종 이송단을 구성하고, 접종이 시작되는 다음달 말부터 접종 완료시까지 가동할 계획이다.

주낙영 시장은 "질병관리청이 오는 28일 구체적인 예방접종 시행 계획에 대해 발표할 예정이라고 하지만, 경주시는 당장 내일이라도 백신을 접종할 수 있을 정도로 철저한 준비를 다하겠다"고 다짐했다.

