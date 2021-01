롯데카드, '로카 백' 출시…"모든 가맹점서 최대 1% 기본할인"

온라인 1.5% 특별할인

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 심플하면서도 강력한 혜택을 제공하는 '로카 백(LOCA 100)'을 출시했다고 27일 밝혔다.

이 카드는 기본할인으로 모든 가맹점에서 1%를 할인해주고, 특별할인으로 온라인 가맹점에서 월 1만원까지 1.5%를 할인해준다. 지난달 이용금액이 75만원 이상일 때 제공되며, 실적 충족되지 않아도 0.5%를 할인해준다.

또 6만원 플렉스 바우처도 제공해 쇼핑, 여행, 가전제품 등 매년 한두 번씩 있을 수 있는 큰 지출의 부담을 덜어준다. 크게 쓰면 크게 돌려주는 혜택인 플렉스 바우처는 100만원 이상 결제 건에 대해 바우처 금액만큼을 할인해준다.

카드 발급 첫해에는 누적이용실적이 50만원과 500만원을 달성할 때 각각 3만원 바우처가 발생하고, 이듬해부터는 지난해 누적이용실적이 1200만원 이상인 경우 6만원 바우처가 연 1회 발생한다. 바우처 혜택기간은 최초 카드를 발급받은 달을 기준으로 1년이다.

롯데카드 관계자는 "어디서나 할인 되고, 큰 금액 결제 시 부담을 덜어주는 등 카드 한 장만으로 심플하고 강력한 '일당백 할인 혜택'을 누릴 수 있다"며 "플렉스 라이프를 즐기는 2030세대를 위한 카드"라고 말했다.

