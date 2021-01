[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 아동매장에서 신학기를 맞아 다양한 초등학생용 가방을 선보이고 있다. 가방은 저학년 아이들의 어깨에 부담이 가지 않는 무게감에 수납 정리가 손쉬운 다양한 포켓 구성으로 정리에 편리성을 높인 다채로운 컬러감의 화려한 가방이 인기를 끌고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdh6751@asiae.co.kr