[포토]김영종 종로구청장 ‘착한 임대료’ 챌린지 동참

[아시아경제 박종일 기자] 김영종 종로구청장은 26일 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인 및 자영업자를 위한 ‘착한 임대료’ 확산 챌린지에 동참했다.

이번 챌린지는 전국시장군수구청장협의회가 기초자치단체를 중심으로 정부의 임대료 지원 정책을 홍보, 착한 임대료 운동의 전국적 확산을 유도하기 위해 시작했다.

김영종 종로구청장은 “소상공인과 자영업자를 위한 착한 임대료 확산을 위해 뜻을 모아주실 것을 부탁드린다”면서 “코로나19를 극복하고 상생하는 지역문화를 조성하는 데 큰 도움이 될 것”임을 밝혔다.

이달 초 기획재정부는 코로나19 상황으로 어려움을 겪는 소상공인 임차인들에게 자발적으로 임대료를 깎아주는 착한 임대인에게 임대료 인하분의 70%를 세금에서 감면해주는 조세특례제한법 개정안을 발표한 바 있다.

코로나19 3차 확산 등으로 소상공인 임대료 부담이 날로 커지고 있는 상황에서 보다 많은 임대인의 참여를 유도하기 위해서다.

