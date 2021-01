[정치, 그날엔…] 여성 첫 원내대표 박영선, 그 시절 당대표 안철수

박영선, 2014 안철수 대표 사퇴 후 직무대행 역할까지…

2021 서울시장 전장에서 與野 예비 후보로 다시 만나 '운명의 승부'

[아시아경제 류정민 기자]

편집자주 ‘정치, 그날엔…’은 주목해야 할 장면이나 사건, 인물과 관련한 ‘기억의 재소환’을 통해 한국 정치를 되돌아보는 연재 기획 코너입니다.



정치에서는 영원한 적도 없고 영원한 동지도 없다. 어제의 동지가 내일의 적이 되기도 하고 어제의 적이 내일의 동지가 되기도 한다. 올해 최대의 ‘선거 이벤트’인 4월7일 서울시장 보궐선거에서도 운명의 승부를 준비하는 이들이 있다. 정치인 박영선과 정치인 안철수다.

정치인 박영선은 교섭단체 역사상 첫 여성 원내대표로 이름을 올린 인물이다. 2014년 5월8일 새정치민주연합의 치열한 원내대표 경선을 뚫고 새 역사를 썼다. 당시 새정치민주연합 원내 사령탑 경쟁은 치열했다. 흥미로운 점은 당시 경쟁자의 면면이다.

문재인 정부에서 청와대 비서실장을 역임했던 노영민 당시 의원과 현재 청와대 정무수석인 최재성 의원 그리고 ‘독립운동가 후손’으로 더 유명한 이종걸 의원이 원내대표 한 자리를 놓고 경쟁했다.

결선투표까지 가는 치열한 승부가 벌어졌다. 박영선 의원은 결선투표에서 69표를 얻었고 노영민 의원은 59표를 얻었다. 박영선 의원은 여러 계파의 고른 지지를 얻으면서 노영민 의원을 넘어섰다.

2012년 문재인 대선 후보의 비서실장 출신, ‘민평련’ 좌장이라는 상징성까지 지닌 정치인 노영민은 그렇게 원내대표의 꿈을 접어야 했다. 교섭단체 첫 여성 원내대표가 탄생할 무렵 새정치민주연합의 당 대표를 맡고 있던 인물은 정치인 안철수다. 새정치민주연합은 안철수-김한길 공동 대표 체제였다.

당 대표와 원내대표로 만난 정치인 안철수-박영선, 두 사람은 7년 뒤 서울시장 자리를 놓고 야당과 여당의 위치에서 경쟁을 하게 될 것이라고 예상했을까. 2014년은 여러 의미에서 정치인 안철수와 박영선에게 특별한 한 해였다.

안철수 대표는 2014년 7·30 보궐선거 패배의 책임을 지고 선거 다음날 새정치민주연합 대표 자리에서 물러났다. 합당을 통해 안철수-김한길 대표 체제를 구성한 뒤 넉 달 만에 벌어진 일이다.

당시 안철수 대표가 물러난 이후 권력의 공백을 채운 이가 바로 정치인 박영선이다. 박영선 원내대표는 당헌 당규에 따라 새정치민주연합 대표 직무대행으로서 비상대책위원장 역할을 맡게 됐다.

7년 전에는 같은 곳을 바라보며 걸었던 정치인 안철수와 박영선, 그들은 지금 야당과 여당으로 갈라져 있다. 그들은 올해 '특별한 승부'를 준비하고 있다. 처지는 조금 다르다. 정치인 안철수는 국민의당 서울시장 후보 자리를 사실상 예약했다. 정치인 박영선은 더불어민주당 서울시장 후보 자리를 놓고 우상호 의원과 맞대결을 준비하고 있다.

두 사람 모두 서울시장 당선이라는 목표 달성까지는 갈 길이 멀다. 정치인 박영선은 당내 경선을 통과해야 하고 정치인 안철수는 국민의힘 후보와의 야권 단일화라는 만만치 않은 관문이 남아 있다.

서울시장에 당선될 경우 정치 인생에서 가장 중요한 변곡점이 될 수도 있다. 정치인 안철수는 서울을 넘어 대한민국 정치를 견인하는 역할을 꿈꿀 수 있고, 정치인 박영선은 정치적 몸값의 수직상승과 함께 ‘큰 꿈’을 향해 전진할 수 있다.

두 사람 중에서 4월7일 승전보의 주인공이 탄생할까. 아니면 두 사람 모두 누군가의 승리를 축하해주는 역할에 만족하게 될까. 두 사람의 성적표(경선&본선)는 서울시장 보궐선거의 관심도를 높여줄 또 하나의 흥행 요인이다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr