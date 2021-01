대전시, 지역예술인에 기초창작활동비 지원 ‘1인당 100만원’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 지역예술인에게 기초창작활동비로 1인당 100만원을 지원한다.

26일 시에 따르면 기초창작활동비 지원은 정부의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 3차 대책의 사각지대에 놓인 지역 예술인을 핏셋 지원하기 위해 이뤄진다.

지원대상은 대전에 거주하는 예술인으로 한국예술인복지재단의 예술활동 증명이 유효해야 한다. 단 공공기관(사립학교 포함) 소속의 직장 가입자는 지원에서 제외된다.

신청은 내달 26일까지 대전문화재단 이메일을 통해 가능하며 지원금은 본인명의의 통장으로 지급된다. 신청서류 등 기타 자세한 내용은 시 또는 대전문화재단 홈페이지를 참조하면 된다.

시는 지원금을 설 연휴 전까지 1차 지급할 예정이다. 이후에는 접수 순서에 따라 3월 초까지 지급이 완료된다.

시 관계자는 “이번 지원이 코로나19 장기화로 경제적 어려움을 겪는 지역 예술인의 생활안정과 창작활동 회복에 마중물이 되길 바란다”고 말했다.

