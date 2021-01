'세종리첸시아파밀리에' 분양가 세종 역대 최고…27일 견본주택 개관

다음달 1일 특별공급

2일 일반 1순위 청약접수

[아시아경제 문제원 기자] 세종 행정중심복합도시 6-3 생활권 H2블록과 H3블록에 들어서는 주상복합아파트 '세종 리첸시아 파밀리에'의 평균 분양가가 세종시 역대 최고가를 기록했다.

26일 부동산 업계에 따르면 세종 리첸시아 파밀리에는 3.3㎡당 분양가가 H2블록 1281만원, H3블록 1309만원으로 정해졌다.

2010년 세종시에서 첫 분양이 이뤄진 이후 역대 최고 분양가다.

견본주택은 27일 개관한다.

청약은 다음달 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위를 진행한다. 같은달 9일 당첨자를 발표해 22~26일 5일간 계약을 진행한다.

청약당첨자 발표일이 동일해 중복청약이 불가능하며 전매제한은 당첨일로부터 4년이다. 입주는 2024년 1월 예정이다. 오피스텔은 2월 분양할 예정이다.

세종 리첸시아 파밀리에는 아파트 1350가구와 오피스텔 217실, 상업시설이 함께 들어서는 주상복합아파트다. 블록별로 H2는 지하 3층, 최고 지상 34층, 12개동, 전용면적 59~100㎡ 아파트 770가구와 전용면적 20~35㎡, 오피스텔 130실로 구성된다.

H3는 지하 3층, 최고 지상 35층, 8개동, 전용면적 59~112㎡ 아파트 580가구, 전용면적 20~35㎡ 오피스텔 87실로 구성된다.

H2는 전체 770가구 중 211가구, H3는 580가구 중 165가구가 일반분양된다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr