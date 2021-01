27일 직업훈련플랫폼 '스텝' 서비스 시작

고용부 "스마트 직업훈련 플랫폼 1차 기능 고도화 끝"

[아시아경제 문채석 기자] 정부가 27일부터 비대면 평생 직업능력 개발 플랫폼 서비스를 시작한다.

고용노동부는 스마트 직업훈련 플랫폼인 '스텝'(STEP)의 1차 고도화를 마쳤다고 26일 밝혔다.

2019년 10월 개통된 스텝은 시·공간적 제약 없이 직업훈련을 받을 수 있도록 지원하는 플랫폼이다. 개통 후 약 180명이 스텝의 이러닝 콘텐츠를 무료로 활용했다.

스마트 혼합훈련 온라인 강의실(LMS) 구축 등 새로운 기능이 추가됐다. 훈련기관은 스텝의 LMS를 분양받아 원격, 혼합훈련 등을 할 수 있게 됐다.

스텝 모바일 애플리케이션(앱)에서 스텝의 모든 콘텐츠를 활용할 수 있도록 했다.

고용부는 오는 4월부터 스텝 2차 고도화 작업에 들어간다. 2023년 2월까지 이를 추진한다.

2차 고도화 작업을 통해 생애주기별 맞춤형 직업훈련 추천 시스템 등을 구축할 예정이다.

송홍석 고용부 직업능력정책국장은 "이번 기능 개편은 집체교육 중심 직업훈련을 디지털 기반 훈련으로 전환할 수 있도록 촉진하고 훈련의 내실화에 기여할 것"이라고 말했다.

임경화 온라인평생교육원장은 "전 생애 주기별 1:1 맞춤형 플랫폼을 구축하기 위해 박차를 가하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr