[e공시 눈에 띄네]코스닥-25일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 웹케시 웹케시 053580 | 코스닥 증권정보 현재가 77,200 전일대비 2,600 등락률 +3.49% 거래량 168,774 전일가 74,600 2021.01.25 15:30 장중(20분지연) 관련기사 웹케시, 주가 6만 700원.. 전일대비 -0.33%거래소, 알테오젠 등 35개사 '2020년 코스닥 라이징스타' 선정[클릭 e종목]"데이터 3법 개정으로 웹케시·비즈니스온 등 수혜" close =모바일 장치를 이용한 행정기관 금고 시스템 등 특허권 취득

◆ 이지웰 이지웰 090850 | 코스닥 증권정보 현재가 11,000 전일대비 250 등락률 -2.22% 거래량 316,725 전일가 11,250 2021.01.25 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이지웰, 최대주주 현대그린푸드로 변경이지웰, 장영순 대표이사 체제로 변경이지웰, 주가 1만 1150원 (-5.51%)… 게시판 '북적' close =현대그린푸드로 최대주주 변경

◆ 동원개발 동원개발 013120 | 코스닥 증권정보 현재가 5,270 전일대비 90 등락률 +1.74% 거래량 566,800 전일가 5,180 2021.01.25 15:30 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감동원개발, 건설 중소형 테마 상승세에 9.07% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일 close =720억 규모 타인에 대한 채무보증 결정

◆ 판타지오 판타지오 032800 | 코스닥 증권정보 현재가 943 전일대비 5 등락률 +0.53% 거래량 2,168,976 전일가 938 2021.01.25 15:30 장중(20분지연) 관련기사 판타지오, 박재홍·지효섭 각자 대표 체제‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제판타지오 “감자 계획 無”… 유상증자로 재무구조 개선에 총력 close =박재홍·지효섭 각자 대표이사 체제로 변경

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr