[아시아경제 손선희 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 확진자가 근 한 달 만에 2000명대로 줄었다.

25일 현지 언론에 따르면 이날 오후 8시15분 기준 일본 전역에 발생한 코로나19 신규 확진자는 2764명이다. 5000명에 육박했던 이달 중순에 비하면 줄어든 수치다. 아울러 일일 확진자가 2000명대를 기록한 것은 지난해 12월28일 이후 처음이다.

이로써 일본의 코로나19 누적 확진자는 36만9197명으로 집계됐다. 사망자는 이날 74명 늘어 누적 5207명이다.

이날 지역별 신규 확진자는 도쿄도 618명, 가나가와현 351명, 지바현 291명, 오사카부 273명 순으로 많았다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr