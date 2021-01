염태영 수원시장 "신속집행 예산 65% 상반기 쓰겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 올해 신속집행 대상 예산 1조620억원 중 65%인 6903억원을 상반기에 집행하겠다고 밝혔다.

염 시장은 25일 SNS을 통해 "올해 예산을 상반기 집중적으로 집행해 지역경제 활성화의 마중물이 되도록하겠다"며 "공공 물품 구매비, 부서별 소비성 예산 등을 앞당겨 집행하고, SOC(사회간접자본) 사업ㆍ용역 발주 등 경제적 파급효과가 큰 사업과 단기 일자리 사업도 적극적으로 추진하겠다"고 강조했다.

또 "10억원 이상 공사ㆍ용역ㆍ물품 등을 계약할 때는 총액의 80%를 선지급하겠다"고 덧붙였다.

염 시장은 "코로나19로 촉발된 경제 위기를 넘어서기 위해 무엇보다 중요한 건 '속도'와 '타이밍'"이라며 "수원시는 '더는 지체할 시간이 없다'는 다급한 마음으로 민생경제 회복에 온 힘을 쏟겠다"고 약속했다.

아울러 "시민들도 착한 선결제ㆍ선구매, 전통시장ㆍ골목상권 이용 등 지역 경제에 활기를 불어넣는 일에 힘을 모아 달라"며 "지금의 위기를 극복할 힘은 오직 '시민의 연대와 협력'"이라고 언급했다.

