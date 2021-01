오봉지하차도 옆 경찰서 방향 1→2차로 확장 추진

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 물금읍 범어리 오봉 지하차도 옆 상습정체 구간에 도로 확장공사를 추진한다.

해당 사업은 서남마을 회관 앞 2차로에서 1차로로 줄어드는 구간의 끼어들기에 의한 교통사고와 상습 차량 정체 해소를 위해 시행된다.

시는 5월부터 공사에 착수해 9월에 준공할 예정할 계획이다.

공사 기간 도로 확장과 지장물 이설 등으로 차량 정체가 일시 가중될 것으로 예상돼 불편하더라도 부산대학로, 금오로 등으로 우회 통행이 필요하다.

시 관계자는 “물금 대1-9호선 황산로 도로 확장공사를 통해 안전하고 편리한 도로 환경을 조성하겠다”며 “공사 기간을 최대한 단축해 시민들의 불편이 최소화되도록 노력하겠다”고 말했다.

