'성추행 사건' 김종철 정의당 대표 사퇴…"엄중한 징계 받겠다"(종합)

배복주 정의당 부대표, 25일 '김종철 대표 성추행 사건 관련 입장문' 발표

[아시아경제 금보령 기자] 김종철 정의당 대표가 같은 당 장혜영 의원을 성추행한 사건으로 인해 직위 해제됐다.

정의당에서 젠더인권본부를 맡고 있는 배복주 부대표는 25일 오전 국회에서 '김종철 대표 성추행 사건 관련 입장문'을 발표했다. 김 대표는 즉각 대표직에서 사퇴한다고 밝혔다.

배 부대표는 입장문에서 "당원 여러분과 국민 여러분께 매우 부끄럽고 참담한 소식을 알려드리게 됐다. 지난 15일 발생한 정의당 김종철 대표의 성추행 사건"이라며 "피해자는 당 소속 국회의원인 장혜영 의원"이라고 말했다. 배 부대표는 당 젠더인권본부장으로 피해자의 요청을 받은 지난 18일부터 1주일 동안 이 사건을 비공개로 조사했고, 이날 열린 대표단 회의에 최초 보고했다

배 부대표에 따르면 김 대표는 지난 15일 저녁 여의도에서 장 의원과 당무상 면담을 위해 식사를 했다. 면담 후 김 대표가 장 의원에게 성추행하는 사건이 발생했고, 장 의원이 지난 18일 배 부대표에게 해당 사건을 알렸다. 정의당은 수차례에 걸친 피해자-가해자와의 면담을 통해 조사를 진행했다.

배 부대표는 "이 사건은 다툼의 여지가 없는 명백한 성추행 사건이다. 가해자인 김 대표 또한 모든 사실을 인정했다"며 "사실관계 확인을 위한 추가 조사는 더 이상 필요하지 않은 상황이라고 말씀드릴 수 있다"고 설명했다. 이날 열린 정의당 대표단 회의에서 이번 사건을 당 징계절차인 중앙당기위원회에 제소 결정하고, 당규에 따라 김 대표를 직위 해제했다.

이번 사태에 대해 장 의원은 "정치는 자신의 진실한 경험에 비추어 시민들과 가치를 소통하는 일이다. 피해사실을 공개함으로써 저에게 닥쳐올 부당한 2차 가해가 참으로 두렵다. 그러나 그보다 두려운 것은 저 자신을 잃어버리는 일"이라며 "만일 피해자인 저와 국회의원인 저를 분리해 피해자를 보호한다는 이유로 영원히 피해사실을 감추고 살아간다면, 저는 거꾸로 이 사건에 영원히 갇혀버릴 것이다. 그렇기에 저는 제가 겪은 고통에 대해 이야기하고 이 문제로부터 진정 자유로워지고자 한다. 그렇게 정치라는 저의 일상으로 돌아가고자 한다"고 말했다.

김 대표는 사실을 인정하는 입장을 내놨다. 김 대표는 "용서 받지 못할 제 성추행 가해행위로 인해 피해자는 너무도 큰 상처를 입었다"며 "거듭 죄송하다"고 했다.

김 대표는 "제 책임에 관해 저는 세 가지 방법으로 저에 대한 징계를 하기로 정했다"며 "당 대표직에서 사퇴하고, 성희롱 및 성폭력 예방교육을 이수하겠으며, 정의당 당기위원회에 스스로 저를 제소함으로써 당으로부터 엄중한 징계를 받겠다는 것"이라고 얘기했다.

