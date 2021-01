SM그룹, 해운부문 SM상선 IPO 본격화

[아시아경제 이동우 기자] SM그룹 해운부문 주력 계열사인 SM상선이 기업공개(IPO)를 본격화 하고 나섰다.

SM상선은 지난해 창사이래 최대실적인 연간 예상 영업이익 1400억원 상당의 흑자를 발판 삼아 본격적으로 IPO를 준비한다고 25일 밝혔다.

최근 NH투자증권과 상장 주관사 계약을 체결했으며 구체적인 상장 목표를 올 하반기로 정한 것으로 알려졌다. 이번 상장을 통해 조달된 자금을 바탕으로 선박과컨테이너 장비 등에 투자함으로써 미주 동부 및 아시아지역 영업력 확대 등 신규사업 개발에 적극 나설 방침이다.

SM상선은 지난해 세계 최대 해운동맹 2M과의 협력을 발판으로 미주 서비스를 안정화하고 전사적인 원가절감 노력으로 수익구조를 크게 개선했다.

운임회복이라는 외부 변수까지 더해져 창사이래 최대 규모의 실적을 달성하는 데 성공했다. SM상선은 올해 영업이익 목표치를 2000억원 이상으로 세웠다.

올해 흑자기조를 이어나가는 한편 중장기적으로 미주 동안 서비스 개설 등 사업영역을 확장해 아시아 지역 내 국적 선사들의 연합체인 ‘K-얼라이언스’에도 적극 참여해 아시아 시장 영업력 강화에 박차를 가한다는 구상이다.

박기훈 SM상선 대표이사는 “IPO를 통해 외형확장의 발판을 마련하는 동시에 경영의 투명성을 제고하고 신뢰받는 기업으로 도약할 것”이라며 “최근 코로나 상황으로 물류 시스템에 이상이 발생하면서 국적선사의 중요성이 새삼 부각되고 있는 상황에서 SM상선의 성장은 국내화주는 물론 우리나라 해운 재건에 큰 주춧돌이 될 것임을 자신한다”고 말했다.

