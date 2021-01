삼성화재, 유재석과 다이렉트 보험 신규 광고 공개

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 180,000 2021.01.25 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성화재, 다음달 18일 기업설명회돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감이재용 구속에 삼성株 '휘청'…흔들리는 코스피, 추세적 하락 VS 일시적 조정 close 는 유재석을 모델로 새로운 다이렉트 보험 TV 광고를 공개했다고 25일 밝혔다.

삼성화재 다이렉트에 '가면'편에서는 다양한 부캐를 보유한 유재석의 이미지를 활용했다. '시장에 가면'이라는 유명한 게임 노래에 맞춰 다양한 다이렉트 보험을 쉽고 재미있게 소개한다.

'보험이 필요한 순간'편에서는 많은 일반인 시청자들과 소통하던 유재석의 캐릭터를 살렸다. 일상 속에서 보험이 필요한 순간이 생기면 유재석이 밝고 신뢰감 있는 모습으로 자동차보험, 어린이보험 등 다양한 보험을 추천하는 모습을 담았다.

'자동차보험이 필요한 순간'편에서는 어떤 자동차보험에 가입할지 고민 중인 고객에게 유재석이 명쾌하게 삼성화재 다이렉트 자동차보험이라는 답을 제시한다.

권혁진 삼성화재 디지털자동차영업부장은 "올해는 삼성화재 다이렉트가 새로운 도약을 하는 해가 될 것"이라며 "다이렉트 자동차보험 1위의 성공 방정식을 바탕으로 더 많은 고객에게 다양한 보험과 최고의 만족을 선사하는 디지털 보험의 대표 브랜드로 거듭나겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr