[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 31,500 전일대비 550 등락률 +1.78% 거래량 1,426,211 전일가 30,950 2021.01.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HDC현대산업개발, 3382억 규모 충남 성황원성구역 공사 수주공급 확대론 기대… ‘씽씽’ 달리는 건설주국토부, 2020년 공공건설공사 참여자 안전관리 수준평가 결과 공개 close =성황원성구역 주택재개발정비사업과 3381억원 규모의 공사 수주 계약을 체결.

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 42,550 전일대비 950 등락률 -2.18% 거래량 975,631 전일가 43,500 2021.01.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-19일GS건설, 건설 대표주 테마 상승세에 5.49% ↑지난해 집값 45% 뛴 세종… 올해도 대규모 분양 예정돼 close =지난해 4분기 영업이익 2057억원으로 전년동기대비 12.84% 증가. 매출액은 0.69% 늘어난 2조8173억원 기록.

◆ 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,445 전일대비 60 등락률 +4.33% 거래량 20,669,239 전일가 1,385 2021.01.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대한전선, 지난해 영업이익 515억…전년 대비 99%↑대한전선, 작년 영업익 515억원…11년만에 최대 실적【시선집중】 주식하면서 반드시 먼저 사야하는 종목 알려드려요 close =지난해 4분기 영업이익 186억원으로 전년동기대비 3% 감소. 매출액은 0.03% 늘어난 4272억원 기록.

◆ 키다리스튜디오 키다리스튜디오 020120 | 코스피 증권정보 현재가 13,550 전일대비 350 등락률 -2.52% 거래량 454,544 전일가 13,900 2021.01.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 4월 29일 코스피, 13.47p 오른 1947.56 마감(0.70%↑)[특징주]키다리스튜디오, 1분기 호실적에 52주 최고가 경신키다리스튜디오, 1분기 영업익 11억원..전년비 278.98% 증가 close =웹툰 콘텐츠 서비스업을 제공하는 레진엔터테인먼트의 주식을 16억원어치 취득 결정. 취득 후 소유주식수는 4만6522주로 지분비율은 1.32%다.

◆ 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 3,000 등락률 -2.78% 거래량 441,396 전일가 108,000 2021.01.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일현대중공업, 지난해 수주 53.6억달러…전년比 32%↓현대중공업 조선3사, 150억불 수주 노젓는다 close = 자회사인 현대삼호중공업이 2020년도 임금단체협상 타결로 사업장 생산을 재개했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr