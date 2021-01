중기부, 비대면 서비스 바우처 국민 모니터링단 모집

이용 경험자·이용 희망하는 中企임직원, 전문가, 전공 대학생 대상

우수활동자에 2010만원 상당 헤택도 지급

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 다음달 16일까지 비대면 서비스를 직접 체험·평가하고 소비자 보고서(컨슈머 리포트)를 작성하는 국민 모니터링단을 모집한다고 24일 밝혔다.

모니터링단은 100명 내외 규모로 구성된다. 플랫폼을 통해 서비스를 이용했거나 이용을 희망하는 ▲중소기업 임직원 ▲해당 서비스 분야 전문가 ▲전공 대학(원)생 등을 공개 모집한다.

참여 인력이 자신의 관심도와 전문성을 고려해서 체험·평가를 희망하는 서비스 상품을 선택하면 해당 서비스 상품에 대한 직접 체험을 통해 서비스의 특장점, 만족도, 가격 적정성, 불편사항 등을 소비자 보고서에 수록하는 방식으로 운영된다.

창업진흥원은 체험 평가가 편중되지 않도록 1개 서비스 상품에 중소기업인, 전문가, 전공 대학(원)생 등 인적 구성을 4명 내외로 다양하게 한다는 계획이다. 보고서의 공정성과 신뢰성 확보를 위해 공급기업과 협력사 등 공급기업 관계자는 모니터링단 신청자격에서 제외할 방침이다.

소비자 보고서는 플랫폼을 통해 공개된다. 우수 서비스 사례에 대해서는 사후 홍보를 통해 전파하고, 사업목적에 맞지 않은 서비스 내용에 대해서는 시정토록 조치할 계획이라고 중기부는 설명했다.

관련 사업 운영을 맡은 이노비즈협회는 보고서 작성에 필요한 원고료 등의 실비를 지원한다. 참여 모니터링단 전체를 대상으로 활동 내역을 평가해 우수 활동자에 대해서는 기관 표창 수여와 함께 총 2010만원 상당의 혜택도 지급한다고 덧붙였다.

김주화 중기부 비대면경제과장은 "올해는 비대면 서비스 사업 성과를 높이는데 주력할 계획이다"라며 "국민 모니터링단이 촉매제 역할을 할 수 있도록 관심과 협조를 당부드린다"고 말했다.

