당국 "코로나19 완치 40명 중 7명 '폐 섬유화' 후유증…모두 40대 이상"

방역당국, 코로나19 후유증 연구…"분석 후 추가 발표 예정"

[아시아경제 김지희 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 환자 40명 중 7명은 폐가 딱딱해지는 '폐 섬유화' 후유증을 겪는 것으로 확인됐다.

권준욱 중앙방역대책본부 제2부본부장은 23일 정례브리핑에서 "국립중앙의료원에서 연령대별로 40명에 대해 코로나19 후유증 연구를 진행한 결과 그 중 7명에서 폐 섬유화가 발생했다"며 "폐 섬유화는 모두 40대 이상에서 나타났다"고 밝혔다.

권 부본부장은 이어 "이외에도 현재 조금 더 정교하게 분석하고 정리하고 있다"면서 "추가 발표 때는 연구를 직접 수행하는 김연재 국립중앙의료원 박사를 모시고 상세하게 설명을 드리겠다"고 전했다.

방역당국은 코로나19에서 회복한 성인 환자를 대상으로 3개월마다 검진·설문조사를 진행하며 후유증에 대해 연구하고 있다. 앞서 지난 14일 발표한 중간 결과에서는 회복 환자 중 일부가 폐기능 저하 등 후유증을 겪은 것으로 나타났다. 다만 이들은 대체로 시간이 흐르면서 회복되는 양상을 보였다. 폐 섬유화는 6개월이 지난 시점에서 발생했다.

