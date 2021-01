[아시아경제 전진영 기자] 서울시장 보궐선거 여당 유력 주자로 꼽히는 박영선 전 중소벤처기업부 장관이 23일 본격적인 보궐선거 레이스 출마 의사를 밝혔다. 이로써 더불어민주당 서울시장 보궐선거는 박 전 장관과 우상호 의원의 양자대결이 될 전망이다.

박 전 장관은 이날 자신의 페이스북을 통해 “멈춤 끝. 움직임 시작”이라며 “당의 부름을 받고 첫 출격한다. 결국 멈춤은 이틀을 넘기지 못했다”며 이렇게 말했다.

그는 “당대표님 모시고, 우 후보와 첫 상봉한다”며 “가슴이 뛴다”고 기대감을 드러냈다.

박 전 장관은 이날 이낙연 대표의 남대문 시장 방문 일정에 같은 서울시장 후보로 출마한 우상호 의원과 함께 참여했다.

정식 출마선언은 다움 주에 있을 전망이다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr