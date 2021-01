[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열) 구민들의 건전하고 다양한 체육활동 진흥에 기여하고 있는 ‘동대문구체육발전위원회’(회장 이주환)가 22일 오후 2시30분 동대문구청을 방문해 코로나19 극복 성금 300만 원을 전달했다.

이날 전달식에는 이주환 동대문구체육발전위원회 회장과 동대문구체육발전위원회 관계자 3명이 참석했다.

이주환 동대문구체육발전위원회 회장은 “코로나19가 빨리 극복돼 구민들이 마음 놓고 체육 활동을 할 수 있기를 바라며, 앞으로도 회원들의 마음을 모아 어려운 이웃들을 돕는데 앞장서겠다”고 전했다.

유덕열 동대문구청장은 “누구나 어려운 요즘, 구민들에게 희망을 주기 위해 마음을 모아주신 동대문구체육발전위원회에 감사하다”며 “우리 구도 코로나19 위기를 슬기롭게 잘 극복해 나가겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr