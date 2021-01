[아시아경제 유병돈 기자] 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,445 전일대비 60 등락률 +4.33% 거래량 18,106,269 전일가 1,385 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 대한전선, 작년 영업익 515억원…11년만에 최대 실적【시선집중】 주식하면서 반드시 먼저 사야하는 종목 알려드려요[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 이 지난해 매축액 1조4483억원, 영업이익 515억원을 기록했다고 22일 공시했다.

매출액은 전년 대비 3.8%, 영업이익인 99% 늘어난 수치다.

당기순이익은 188억원으로 흑자 전환에 성공했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr