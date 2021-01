[포토]이정훈 강동구청장, 탈(脫)플라스틱 실천운동 ‘GOGO 릴레이’ 동참

생활 속 플라스틱 줄이기 캠페인 ...일회용 컵 사용은 줄이고(GO)! 텀블러 사용하고(GO)!

[아시아경제 박종일 기자] 이정훈 강동구청장이 지난 19일 일회용품과 플라스틱을 근본적으로 줄이기 위한 탈(脫)플라스틱 실천운동인 ’고고(GOGO) 릴레이‘ 캠페인에 동참했다.

탈플라스틱 사회 전환 공감과 확산을 위해 환경부 장관의 실천 다짐 메시지를 시작으로 전국 중앙부처 및 지자체, 기업, 환경단체로 확산되고 있는 고고(GOGO) 릴레이 캠페인은 플라스틱 사용 저감을 위해 일상생활 속에서 하지 말아야 할 실천 1가지, 해야 할 실천 1가지를 약속하고 다음 참여자를 지명하는 방식으로 진행된다.

강동구는 현재 오랄-비, 테라싸이클, 쿨시티강동네트워크와 친환경 캠페인(블루우체통)을 함께 진행하고 있으며, 그 중 오랄-비의 모기업인 한국P&G사의 지명을 받은 이정훈 강동구청장은 ‘일회용 컵 사용은 줄이고(GO)! 텀블러 사용하고(GO)!’라는 실천 구호를 든 팻말을 들고 캠페인에 참여하고 다음 참여자로 백명순 환경오너시민모임대표, 김인호 서울시의장, 박성수 송파구청장을 지명했다.

이정훈 강동구청장은 “일상생활 속에서 플라스틱을 줄이기 위한 일회용 컵 사용은 줄이고, 텀블러를 사용하는 작은 실천 운동이 환경에 큰 변화를 줄 수 있다. 탈플라스틱 운동에 함께 동참해 달라”고 당부하며 “앞으로 구도 일회용품과 플라스틱을 줄이기 위해 앞장서서 최선을 다하겠다“고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr