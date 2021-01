[아시아경제 이민우 기자] 에스엔유 에스엔유 080000 | 코스닥 증권정보 현재가 4,350 전일대비 5 등락률 +0.12% 거래량 1,037,580 전일가 4,345 2021.01.22 14:11 장중(20분지연) 관련기사 에스엔유, 외국인 2만 8000주 순매도… 주가 -3.24%【전문가포착】 박스에 갇힌 증시, '자율주행 관련주'로 돌파에스엔유, 커뮤니티 활발... 주가 17.12%. close 는 충남테크노파크로부터 40억9000만원 규모의 증착장비 수주 계약을 체결했다고 22일 공시했다. 이는 2019년말 연결 기준 매출액의 6.36%에 해당하는 규모다.

