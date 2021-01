김이배 제주항공 대표 "기단 규모 축소 및 재조정할 것"

[아시아경제 이동우 기자] 김이배 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 20,450 전일대비 350 등락률 +1.74% 거래량 242,138 전일가 20,100 2021.01.22 10:51 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, '찜 특가' 이벤트 실시…국내선 최저 8100원제주항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 1.03% ↑제주항공, 이달 16·23일 무착륙 국제관광비행 추가 운항 close 대표이사는 22일 창립 16주년 기념식에서 "기단 규모를 축소 및 재조정하고, 항공운송 등 핵심역량이 아니었던 사업분야에서도 새로운 가능성을 모색할 계획이다"고 밝혔다.

김 대표이사는 이날 언택트 창립기념식에서 임직원들에게 "2021년은 제주항공 역사에 새로운 이정표가 될 것"이라며 임직원에게 변화에 능동적으로 대응하는 유연성과 끊임없는 도전, 구성원간 배려와 협력 등 세 가지를 당부했다.

김 대표이사는 “불확실성이 극대화한 상황에서는 민첩하게 대응하는 조직만이 살아남을 수 있다”며 “임직원 모두는 과거에 해본 적 없는 일도 상황에 따라서는 즉시 참여해 성과를 낼 수 있어야 한다”고 말했다.

아울러 제주항공은 유연한 시장 대응을 위해 "기단 규모를 축소 및 재조정하고, 항공운송 등 핵심역량이 아니었던 사업분야에서도 새로운 가능성을 모색할 계획"이라고 덧붙였다.

그러면서 "제주항공만의 차별성을 만들어내기 위한 도전은 끊임없이 이루어져야 한다"며 "변화는 오직 도전하는 자에게만 기회가 된다"고 강조했다. 특히 PSS의 교체를 위해 IT부문에 대규모 투자를 진행하고 있다는 점을 언급했다.

마지막으로 “어려운 가운데 새로운 길을 만들어가는 과정에서 믿을 사람은 고통의 짐을 함께 지고 가는 동료들 뿐”이라며, “희망을 가지고 여행이 일상이 되는 날까지 서로 이해하고 배려하자”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr