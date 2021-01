[특징주]기아차 상승세 닷새만에 '제동'

[아시아경제 지연진 기자]최근 주식시장에서 상승 랠리를 이어가던 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,900 전일대비 2,200 등락률 -2.41% 거래량 2,572,853 전일가 91,100 2021.01.22 09:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합)코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지[클릭 e종목]"기아차 로고 바꾸고 新주가 시대"…'10만 기아' close 가 22일 닷새만에 하락세로 전환했다.

기아차는 이날 8만9500원으로 거래를 시작해 9만원 아래에서 등락을 거듭하고 있다. 기아차는 전날 종가 기준 91100원까지 치솟았다. 애플이 개발한 전기자동차를 기아차가 위탁 생산할 것이라는 전망이 나오면서 이달 18일(7만1500원)부터 닷새연속 오름세를 기록한바 있다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr