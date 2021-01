[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 21일 서울시 브리핑실에서 서울시구청장협의회 정례브리핑에서 논의된 아동학대 대응을 위한 일시보호시설 확충과 구·경(區·警)공동대응팀 구성 운영 대해 건의한 내용을 설명했다.

일시보호시설 확충에 대한 김 구청장의 제안에 회의에 참석한 모든 구청장이 동의, 서울시에 건의하기로 했다.

서울시 25개 자치구는 제156차 정기회의에서 아동학대 대응체계개선 및 중대재해 발생기업에 대한 입찰참가자격 제한요건 강화 등에 대해 논의했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr