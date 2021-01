사조대림, ‘실용·실속’ 설 선물세트 70여종 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 사조대림은 21일 설 명절을 맞아 ‘2021 사조 설 선물세트’ 70여종을 선보인다고 밝혔다. 이번 선물세트는 실용·실속, 비대면·온라인, 안심 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 변화된 소비 트렌드를 반영했다.

외식 대신 집밥을 즐기는 사람들이 많아지면서 간편하게 먹을 수 있는 참치와 햄 등의 간편 제품 구성을 확대했다. 또한 어려워진 경제 여건 및 비대면 상황 등을 고려해 온라인 판매를 강화하고, 다양한 종류와 가격대의 선물세트가 준비됐다.

실용과 실속을 갖춘 합리적인 가격대의 ‘사조 안심특선 선물세트’는 사조대림의 주력 제품이다. 해표 카놀라유, 해바라기유 구성의 고급유 2호, 고급유 5호는 1만원대의 가성비 높은 선물세트다.

사조대림 관계자는 “이번 사조 설 선물세트는 코로나19로 달라진 생활에 맞춰 주고받는 분들의 생활에 직접적으로 도움이 될 수 있는 선물세트를 제작하고자 노력했다”며 “힘든 시기에 사조 선물세트를 통해 조금이나마 힘과 위로를 받을 수 있길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr