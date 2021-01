왁, 케빈나 PGA 투어 통산 5승 기념 프로모션 진행

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문의 골프웨어 '왁(WAAC)'이 케빈나 선수의 PGA투어 소니오픈 대회 우승을 기념한 프로모션을 진행한다고 21일 밝혔다. 왁은 지난 2016년부터 케빈 나 선수에게 의류를 후원하고 있다.

케빈나 선수는 지난 18일(한국시간) 미국 하와이주 호놀룰루의 와이알레이 컨트리 골프클럽에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 소니오픈 대회에서 최종합계 21언더파 259타로 역전 우승을 이끌어냈다.

이날 케빈나 선수가 착장한 왁의 플레이어스 에디션은 경기력을 더욱 향상시킬 수 있는 스트레치성과 속건력을 갖춘 소재뿐만 아니라 저항을 최소화한 입체패턴을 사용해 눈길을 끌었다.

왁은 우승을 기념하며 22일부터 24일까지 사흘간 전국 온·오프라인 매장에서 우승기념 프로모션을 진행한다. 2020년 가을·겨울 상품 20% 할인과 아울렛 상품 추가 20% 할인, 이 외에도 왁 제품 구매 고객 중 추첨을 통해 캐디백과 케빈나 사인 모자를 증정한다.

